Однако, не уточняется, убрала ли данное ПО сама китайская компания или это инициатива американских техногигантов

В последнем отчёте итальянский орган по охране данных, Garante, заявлял, что начал расследование в отношении стартапа ИИ, касающегося использования личной информации. Компании и её дочерним структурам дали 20 дней для предоставления ответов по некоторым вопросам. После этого DeepSeek стало недоступно в магазинах приложений Apple и Google в данном регионе, но неизвестно, кто именно инициировал этот шаг.

Китайское происхождение теперь является значимым обоснованием для расследования различными регуляторами в западных странах. Учитывая, что популярность DeepSeek достигла значительных высот, европейские органы не могли проигнорировать данную ИИ-модель. Как сообщает Reuters, Garante подготовил для компании ряд вопросов относительно соблюдения норм GDPR (Общий регламент по защите данных).

Соединённых Штаты также внимательно следят за DeepSeek, и пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт сообщила, что Совет национальной безопасности анализирует влияние данного приложения. На данный момент неясно, смогут ли пользователи в Италии получить доступ к веб-версии DeepSeek, а также не уточняется, были ли эти меры инициированы самой компанией DeepSeek или же Apple и Google.

Кроме того, в отчёте упоминается, что Ирландия сталкивается с аналогичными проблемами. Важно отметить, что GDPR применяется ко всем 27 странам Европейского Союза, и отсутствие ясного ответа может привести не только к запрету DeepSeek в Италии и Ирландии, но и в других странах ЕС. Недавно стало известно, что Microsoft начала проверку, чтобы выяснить, обучалась ли модель R1 AI на данных OpenAI. При этом софтверный гигант заявил, что версия DeepSeek, адаптированная для NPU, вскоре появится на ПК Copilot+ с Windows 11.