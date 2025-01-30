Оптимизированная версия будет запущена на устройствах с чипсетами Qualcomm Snapdragon X, а затем и на Intel Core Ultra 200V

Некоторое время назад компания сделала объявление, в котором сообщила, что первым релизом станет DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B, доступная в Microsoft AI Toolkit для разработчиков. Корпорация планирует в дальнейшем выпустить более сложные модели, но в настоящий момент предпринимает лишь небольшие шаги.

Пока американские компании пытаются добиться популярности DeepSeek, Microsoft приняла этот продукт вместе с моделью R1 и в своём блоге сообщила, что оптимизированная версия будет запущена на устройствах с чипсетами Qualcomm Snapdragon X, а затем и на Intel Core Ultra 200V и других. После DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B Microsoft в ближайшее время также планирует представить версии на 7B и 14B, чтобы разработчики могли максимально использовать их потенциал. В качестве начала Microsoft разместила инструкции по запуску DeepSeek.

Компания внедрила и дополнительные оптимизации, чтобы обеспечить эффективную работу DeekSeek R1 на оборудовании с использованием NPU. В настоящее время нет новых новостей о том, будет ли компания продолжать своё расследование в связи с моделью искусственного интеллекта DeekSeek, которая сумела обрушить американские рынки за пару недель своего существования. Более того, западные техногиганты продолжают терять в стоимости от новостей вокруг данного ИИ-бота.