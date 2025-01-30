По совпадению, такие же опасения возникли в начале истории блокировки TikTok

DeepSeek в настоящее время является ведущим игроком на рынке искусственного интеллекта. Эта китайская компания представила ИИ-модели с выдающейся производительностью доступную всем желающим, показывая результаты, которые превосходят достижения других известных ИИ-систем в ряде ключевых аспектов. Появление DeepSeek даже негативно сказалось на акциях таких гигантов, как Nvidia. Тем не менее, американские власти сейчас поднимают вопросы национальной безопасности, касающиеся успехов DeepSeek в области ИИ.

В прошлом году экс-президент Джо Байден подписал закон, который запрещает TikTok, если компания ByteDance не продаст свою американскую часть. Этот шаг стал ответом на озабоченность законодателей и государственных органов по вопросам безопасности страны.

Со схожей атмосферой можно столкнуться с развитием чат-бота DeepSeek, основанного на искусственном интеллекте. Власти Соединённых Штатов особенно настороженно относятся к приложениям, созданным в Китае. Например, с TikTok они приняли экстремальные меры, когда популярность платформы уже достигла около 170 миллионов пользователей. Однако, напряжение между США и Китаем становится всё более ощутимым. Последние события, такие как атаки на внутренние телекоммуникационные сети, усугубляют ситуацию. В связи с этим американские чиновники могут принимать решения более оперативно.

Росс Берли, соучредитель некоммерческой организации Centre for Information Resilience, выразил озабоченность по поводу безопасности данных и конфиденциальности в свете растущей популярности DeepSeek в стране. Это заявление прозвучало после предупреждений экспертов о неясных политиках обработки и хранения данных. В правительстве США также растут опасения по поводу уязвимостей, выявленных в исходном коде.