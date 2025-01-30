Дженсен Хуанг раскритиковал частую смену руководства в южнокорейской компании, считая, что из-за этого страдает и качество продуктов

Samsung уже давно стремится стать одним из поставщиков HBM для Nvidia, однако корейская компания сталкивается с серьёзными трудностями. Ранее сообщалось, что HBM3 от Samsung не прошёл квалификационные испытания Nvidia, хотя позже Дженсен Хуанг опроверг данные утверждения. Тем не менее, на сегодняшний момент Samsung не демонстрирует значительного прогресса, и разочарование по этому поводу стало явным в комментариях генерального директора Nvidia о руководстве Samsung.

Согласно новому отчёту корейского издания Hankyung, Дженсен упрекнул топ-менеджеров Samsung в неудачах с квалификацией HBM, подчеркнув, что компании и ее инженерам нельзя доверять. Более того, Nvidia уже ранее критиковала методы работы Samsung, что указывает на отсутствие положительных изменений для корейского гиганта. Он отметил, что текущая ситуация вызывает серьёзные опасения относительно способности Samsung соответствовать требованиям Nvidia.

В отчёте также подчёркивается, что руководство Nvidia заняло «невыгодную позицию» в отношении Samsung и в других областях. Несмотря на предложение Samsung о своих модулях памяти GDDR7, сообщается, что Зелёный гигант отдал предпочтение Micron для своих графических процессоров RTX Blackwell. Кроме того, несмотря на задержки, руководители, работая с HBM от Samsung, побудили инвесторов пройти соответствующие этапы, выражая уверенность в результате. Однако, учитывая текущее положение дел между Samsung и Nvidia, компании будет непросто оставаться поставщиком HBM для лидера рынка видеокарт.

Обеспечение поставок HBM от Samsung для Nvidia является критически важным с точки зрения стабильности компании, поскольку последняя фактически стала ключевым поставщиком для глобальных партнёров. Также отмечается, что Nvidia всё больше ориентируется на тайваньских производителей в свете недочётов в работе Samsung, что ставит под угрозу развитие южнокорейской полупроводниковой отрасли.