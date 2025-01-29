Ожидается, что затем данные модели попадут в программу государственной поддержки и покупатели смогут получить на них выгодные скидки

На заводе «Моторинвест» в Липецке начинается производство двух моделей марки Voyah — кроссовера Free и бизнес-вэна Dream. Как сообщили в пресс-службе компании, первые экземпляры автомобилей появятся на конвейере уже в ближайшие дни. Локализованные экземпляры подлежат государственной программе льготного автокредитования.

Voyah официально представила свою продукцию на российском рынке. В ассортименте три модели: кроссовер Free, минивэн бизнес-класса Dream и седан Passion. Все они ранее импортировались из Китая.

Пока неизвестно, как изменится ценовая политика на эти автомобили после налаживания сборки в России, так как новые прайс-листы еще не опубликованы. Тем не менее, благодаря производству внутри страны, модели Free и Dream попадают под действие программы государственной поддержки. Предполагается, что скидка на гибридный автомобиль составит 35%, но не превысит 925 тысяч рублей.

В сообщении от пресс-службы уточняется, что эта выгода доступна только для последовательных гибридов Free EVR и Dream EVR, которые производятся в Липецке. На данный момент, судя по всему, электромобили еще не были перенесены на российский завод.

На производственных мощностях «Моторинвест» также собираются автомобили бренда Evolute. В настоящее время компания предлагает четыре модели электромобилей и один гибрид. За 2024 год продажи электромобилей Evolute в России сократились на 39%, составив всего 1226 единиц. В то же время предприятие имеет обязательства по увеличению локализации в рамках подписанной СПИК.