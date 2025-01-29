Обе модели были презентованы президенту Владимиру Путину во время его визита в Самарскую область

АвтоВАЗ впервые представил новый кроссовер B-класса, основанный на модели Lada Vesta. Этот многообещающий автомобиль был продемонстрирован во вторник президенту России Владимиру Путину в ходе его рабочей поездки в Самарскую область. Видео этого события опубликовал телеграм-канал Кремля. Судя по полностью затемнённым стеклам, это пока что только полноразмерный прототип. Ожидается, что модель появится в продаже уже в следующем году.

В отличие от текущей версии Весты, новый кроссовер не имеет общих элементов кузова. В профиль легко заметить характерные черты дизайна, присущие автомобилям ВАЗа — подштамповки, которые образуют букву Х. Линия бокового остекления резко поднимается к задней части кузова, создавая динамичный силуэт.

На корме машины выделяется стремительно популяризирующийся «монофонарь». Длина данного автомобиля составит порядка 4,5 метра. Наиболее дорогая модель, по всей вероятности, не получит мотор 1.6. В качестве базового двигателя предлагается 1.8 Evo. Расширение линейки моторов может осуществляться за счёт турбомотора от китайского производителя.

Ожидается, что предсерийный прототип кроссовера дебютирует летом текущего года на Петербургском международном экономическом форуме. Автомобиль построен на усиленной платформе флагманской модели Lada Vesta, однако, полный привод не предусмотрен. У новинки пока нет официального названия, но главе государства её демонстрировали с надписью B+Cross вместо номерных знаков.

Во время визита на АвтоВАЗ были представлены не только вседорожник B+ Cross, но и макеты минивэна на платформе Lada Vesta, а также кроссовера в дизайне классической «Нивы», который построен на той же архитектуре.

Кроссовер T-134, вдохновлённый оригинальной «Нивой», был анонсирован еще в 2021 году. Его кузов вобрал в себя элементы стиля своего предшественника: круглые фары и поворотники, расположенные выше них, форма задних фонарей, а также характерные выштамповки — одна глубокая вдоль всего бокового профиля и тройная на задней стойке кузова. Автомобиль имеет сходство с трёхдверной моделью благодаря скрытым ручкам на задних дверях. Однако, с технической точки зрения, это не внедорожник, а кроссовер, основанный на платформе Vesta.

Минивэн B-Van спроектирован в стиле кроссовера, а не традиционного автобуса. Информации о его характеристиках пока нет, известно лишь, что он будет рассчитан на семь мест и разработан на базе Vesta. Вероятно, размеры нового вэна будут несколько больше, чем у Ларгуса, а его производство начнётся в 2027 году.