Судя по всему, игра уже скоро будет перенесена на продукты Apple

Несмотря на то, что Cyberpunk 2077 была выпущена в декабре 2020 года, игра продолжает активно развиваться, и разработчики регулярно выпускают обновления для PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК. CD Projekt Red также анонсировали, что игра станет доступна на macOS в октябре 2024 года, а её полноценный релиз запланирован на начало 2025 года.

Судя по всему, работа над версией для macOS идёт по графику, так как CD Projekt Red недавно обновила базу данных игры в Steam, добавив исполняемый файл для macOS и несколько хранилищ. Добавленные данные, похоже, охватывают поддержку базовой игры и локализаций для Mac, включая базовую модель MacBook Pro 2024 года с процессором M4. Это указывает на то, что разработчики активно готовятся к запуску игры на новой платформе.

С обновлением базы данных Steam в параметрах запуска появилась третья запись, предназначенная специально для macOS. Это явно указывает на то, что Cyberpunk 2077 скоро выйдет на устройствах с Apple Silicon. Однако, пока остаётся неясным, насколько хорошо игра будет работать на системах Apple.

Первоначальный релиз игры в 2020 году прошёл далеко не гладко. Многочисленные технические проблемы привели к тому, что игроки и критики назвали запуск поспешным и недоработанным. Тем не менее, благодаря постоянным обновлениям и патчам, CD Projekt Red смогла довести Cyberpunk 2077 до состояния, когда многие геймеры считают её обязательной к прохождению для всех поклонников RPG.

Остаётся надеяться, что релиз версии для macOS не повторит проблем начального запуска. Однако, вопрос о том, получит ли игра на устройствах Apple такую же мощную поддержку модов, как на Windows, пока остаётся открытым.