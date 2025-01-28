Также модели серии RTX 2000 получили статус «устаревших» решений

С выходом CUDA 12.8 компания Nvidia объявила о прекращении дальнейшей разработки функций драйверов для GTX 1080 Ti и других видеокарт серии GeForce GTX 1000. Несмотря на то, что новые драйверы CUDA по-прежнему официально поддерживают архитектуру Pascal, на которой основаны эти карты, в будущем они не получат никаких обновлений или новых возможностей.

Архитектуры Maxwell и Volta, предшествующие серии RTX 2000, также переведены в статус «устаревших». Это подтверждается примечаниями к релизу CUDA 12.8, где Nvidia явно обозначила их как устаревшие. Хотя GTX 1000 остаются совместимыми с CUDA 12.8, это решение четко указывает на то, что компания сосредоточена на поддержке более современных поколений видеокарт.

CUDA — позволяет разработчикам задействовать вычислительные ресурсы графических процессоров для решения широкого круга задач, включая машинное обучение, научные исследования и обработку мультимедиа. Однако с прекращением разработки новых функций для устаревших архитектур владельцы видеокарт GeForce на этих платформах могут остаться без будущих оптимизаций и улучшений производительности для приложений, использующих CUDA.

Несмотря на то, что архитектура Pascal уже считается устаревшей, видеокарты на её основе, такие как GTX 1080 Ti и другие модели серии GTX 1000, продолжают оставаться востребованными среди геймеров. Согласно данным статистики Steam, несколько моделей из этой линейки стабильно входят в топ-20 самых популярных видеокарт, а их совокупная доля на рынке превышает 7%. Тем не менее пользователи этих устройств теперь столкнулись с неопределенностью, связанной с прекращением официальной поддержки драйверов, что может повлиять на их опыт в будущем.

Также разработчики игр постепенно вводят поддержку технологий RTX в список минимальных требований. Например, видеоигру Indiana Jones and the Great Circle уже нельзя запустить на системах с видеокартами Nvidia GeForce GTX.