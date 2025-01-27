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Zelikman
Японская версия Assassin's Creed Shadows будет отличаться от варианта для Европы и Северной Америки
В местном рейтинговом совете CERO возмущены излишним кровопролитием в игре

Ubisoft сообщила, что в Японии Assassin's Creed Shadows окажется с некоторыми ограничениями из-за цензуры, чтобы соответствовать требованиям местного рейтингового совета CERO, обеспокоенного насилием в игре. Путь к официальному выходу Assassin's Creed Shadows оказался более сложным, чем многие предполагали, с учетом ряда задержек. Однако, с приближением мартовского запуска фанаты начали получать более приятные новости. Несмотря на то, что Assassin's Creed Shadows вновь обрёл популярность, Ubisoft вновь столкнулась с трудностями, касающимися японской версии игры.

В недавнем сообщении в Twitter компания Ubisoft сообщила о том, что она изменяет и цензурирует некоторые элементы игры Assassin's Creed Shadows, чтобы соответствовать требованиям CERO, японской организации по рейтингам игр. В настоящее время Assassin's Creed Shadows имеет рейтинг CERO Z, что фактически ограничивает покупку игры лицами младше 18 лет. Тем не менее, даже с данным рейтингом CERO посчитала уровень насилия в игре чрезмерным для данного класса и попросила Ubisoft продолжить вносить изменения, схожие с теми, что были необходимы Capcom для Resident Evil Village.

Чтобы соответствовать указаниям CERO, Ubisoft сообщила, что некоторые графические элементы и кровь, возникающие в процессе битвы в Assassin's Creed Shadows, будут полностью удалены из игры. Хотя в игре предусмотрена возможность активации расчленения через настройки, в японской версии эта функция будет полностью устранена, и расчленение окажется полностью отключенным. Кроме того, Ubisoft изменит представление отрубленных конечностей и частей тела, а также внесёт изменения в некоторые диалоги на японском языке, однако подробности остались нераскрытыми.

Примечательно, что это не первая дискуссия, с которой столкнулся CERO по поводу расчленения в видеоиграх. В 2024 году генеральный директор EA Japan, Шон Ногучи, выразил недовольство рейтингом CERO для Stellar Blade, который получил 17+. Ногучи указывал, что CERO отказалась оценивать ремейк Dead Space из-за наличия отрубленных конечностей и внутренних органов, в то время как Stellar Blade содержала подобные элементы насилия и смогла получить рейтинг CERO D.

Недавно Ubisoft также раскрыла подробности о грядущем проекте, включая информацию о бесплатном DLC для тех, кто сделает предзаказ на любую версию игры. Дополнение Claws of Awaji предложит около 10 часов нового игрового контента, в том числе новый исследуемый регион и уникальный сюжет с противостоящей фракцией, названной Sanzoku Ippa. 

#япония #гейминг #видеоигры #assassin&#x27;s creed shadows
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