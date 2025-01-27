Выход приложения DeepSeek ставит под сомнение безоговорочное лидерство США в сфере искусственного интеллекта

Как сообщает издание, новая ИИ-модель от компании DeepSeek из Поднебесной обошёл конкурента ChatGPT, став наиболее популярным бесплатным приложением на маркетплейсе Apple. Речь идёт об американском рынке.

Аналитическое агентство Sensor Tower информирует, что ИИ-приложение, использующее модель DeepSeek-V3, значительно увеличило свою аудиторию в США с момента выхода 10 января. По словам разработчиков, оно «находится на вершине среди моделей с открытым исходным кодом и соперничает с ведущими закрытыми моделями в мире».

Это значимое событие оказало сильное воздействие на Кремниевую долину, изменив общепринятые мнения о доминировании Соединённых Штатов в сфере ИИ и эффективности экспортного контроля Вашингтона, направленного против передовых китайских технологий в области ИИ. Модели, от ChatGPT до DeepSeek, требуют высокотехнологичных решений для своего обучения. С 2021 года американские власти расширила перечень ограничений, направленных на предотвращение экспорта видеоускорителей в Китай и их применение в обучении ИИ-моделей китайскими компаниями.

Тем не менее, специалисты из DeepSeek в своей недавней публикации указали, что для обучения DeepSeek-V3 использовались чипы Nvidia H800, на что было потрачено менее 6 миллионов долларов. Хотя этот аспект вызвал определённые споры, утверждение о том, что применяемые чипы были менее производительными по сравнению с самыми современными моделями Nvidia. Также относительно низкие затраты на обучение, заставили руководителей американских технологических компаний сомневаться в эффективности действующих мер по контролю экспорта технологий. Таким образом, вопрос о реальной результативности ограничений на экспорт стал актуальным на фоне выяснения подробностей использования чипов в этой разработке.

О компании DeepSeek известно очень мало. Это небольшой стартап, расположенный в Ханчжоу и основанный в 2023 году, одновременно с запуском первой китайской языковой модели искусственного интеллекта от поискового гиганта Baidu. С момента своего появления множество как крупных, так и мелких китайских технологических фирм разработали собственные модели ИИ. Однако, именно DeepSeek стала той компанией, которую в Соединённых Штатах признали соответствующей или даже превосходящей по эффективности ведущие решения местных конкурентов.