По мнению миллиардера, на фоне ситуации с Мексиканским заливом такой исход вполне вероятен

Вслед за переименованием Мексиканского залива в Американский, Илон Маск выдвинул предложение изменить название и пролива Ла-Манш, расположенного между Францией и Великобританией. Он считает, что этот водный путь должен носить имя первого президента США. Маск поделился мнением на своей площадке Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

Стоит отметить, что подобное заявление в нынешних реалиях сложно как-либо оценивать. Являлось ли оно шуточным или было сказано всерьёз, сейчас трудно определить. Учитывая последние события с переименованием Мексиканского залива по инициативе Трампа, возможно всякое. Обещания и поступки новой администрации США вызывают всё большее вопросов.

Стоит напомнить, что Дональд Трамп уже издал два указа, благодаря которым Мексиканский залив теперь называется Американским, а гора Денали на Аляске переименована в Мак-Кинли в честь 25-го президента Соединённых Штатов. С чем связано такое стремление переименовать некоторые географические объекты, пока не ясно.

В свою очередь, в Киеве тоже множество энтузиастов в этом деле. Однако, здесь ситуация имеет некую политическую основу. Несмотря на то что Крым вернулся в состав Российской Федерации в 2014 году, в Киеве продолжаются попытки изменить названия населённых пунктов на полуострове.