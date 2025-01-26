Основным спонсором проекта станет компания Savvy Games из Саудовской Аравии

Новая игра в серии Assassin's Creed от Ubisoft может быть не единственным подарком для поклонников в этом году, так как, по слухам, компания намерена расширить предыдущую часть. Спустя год после выхода Assassin's Creed Mirage, будет представлено первое дополнение.

Это может вызвать некоторое удивление, поскольку Assassin's Creed Shadows совсем скоро выйдет, и новость о DLC для Mirage не была озвучена ранее. Shadows запланирован на 20 марта 2025 года, а предполагаемое дополнение для Mirage также должно выйти в этом году.

Информация поступила от французского издания Les Echos через известного инсайдера AC j0nathan. В отчёте утверждается, что после визита в Саудовскую Аравию президент Ubisoft Ив Гиймо согласился на разработку DLC для AC: Mirage, несмотря на первоначальную нехватку интереса со стороны компании. Ubisoft будет работать в партнёрстве с Savvy Games, которая станет основным спонсором этого проекта.

Сначала игра была задумана как дополнение к Valhalla, но в конечном итоге появилась на рынке как самостоятельный проект. Запуск игры состоялся в октябре 2023 года, и с тех пор она не получила ни одного дополнения. Это оказалось внезапно, учитывая, что запуск Shadows уже не за горами.

Следует отметить, что данные пока являются слухами, и нужно ждать официального заявления от Ubisoft. Тем не менее, с учетом того, что Odyssey получила своё кросс-приложение через три года после выхода, который произошел позже выхода Valhalla, DLC для Mirage кажется вполне вероятным. Однако, в данный момент недостаточно информации, чтобы подтвердить эту новость.