Новинка во многом будет похожа на прошлогодний флагманский аппарат ROG Phone 8 Pro

В настоящее время линейка ASUS ROG Phone 9 состоит из двух игровых смартфонов: обычного и Pro-варианта. Тем не менее, по последним данным, планируется выпустить и третий вариант, который будет носить название FE. Судя по этому обозначению, предполагается, что данное устройство предоставит более доступный вариант в рамках этой серии.

Хотя ASUS пока официально не подтвердила информацию о новом смартфоне, его уже сертифицировали в нескольких странах. Что касается технических характеристик, новая утечка раскрыла некоторые детали, а также продемонстрировала возможные изображения ROG Phone 9 FE. В отличие от других моделей серии, данный аппарат не получит процессор Snapdragon 8 Elite.

По утверждениям инсайдеров, ROG Phone 9 FE будет иметь в своём арсенале процессор Snapdragon 8 Gen 3. Это позволит устройству достигнуть такого же уровня производительности, что и предшественнику, ROG Phone 8. Кроме того, сообщается, что этот чип будет дополнен 256 ГБ встроенной памяти UFS 4.0 и 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X.

Источник изображения: 91Mobiles

Что касается камерной системы, предполагается, что ROG Phone 9 FE будет укомплектован 50-мегапиксельным основным сенсором в сочетании с 13-мегапиксельным сверхшироким модулем и 5-мегапиксельной макрокамерой. Также в утечке говорится, что для селфи предусмотрена 32-мегапиксельная камера. Таким образом, характеристики камеры, скорее всего, останутся неизменными по сравнению с ROG Phone 8.

Согласно утечкам, передняя часть ROG Phone 9 FE будет оборудована 6,78-дюймовым экраном FHD+ с частотой обновления 165 Гц. Утверждается, что эта панель способна достигать 185 Гц в режиме Game Genie, имеет пиковую яркость до 2500 нит и защищена стеклом Gorilla Glass Victus 2.

Что касается внешнего вида, то недавно появившиеся изображения демонстрируют стиль, схожий с ROG Phone 8 Pro. Ожидается, что его вес составит 225 граммов, а толщина будет равна 8,9 мм. Как и другие устройства из линейки ROG, этот телефон, судя по всему, будет оснащён игровыми элементами управления AirTrigger.