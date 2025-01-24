Проблема встречается на моделях 800-ой серии для процессоров AMD и Intel

Недавняя разработка ASUS, механизм Q-Release Slim, столкнулась с негативными отзывами, так как в нескольких отчётах сообщается о том, что он может нанести необратимое повреждение печатным платам видеокарт. Этот механизм был создан для упрощения процесса отсоединения видеокарт, позволяя избежать необходимости вручную нажимать на переключатель в конце слота PCIe x16. Он предназначен для облегчения удаления крупных и тяжелых графических процессоров.

Хотя идею можно считать весьма удобной, последствия могут оказаться серьёзными. ASUS представила Q-Release на материнских платах Intel и AMD 800-й серии, и хотя MSI предложила аналогичное решение, количество жалоб на ASUS возросло. Пользователи сталкивались с физическими повреждениями разъёмов PCIe на своих видеокартах из-за использования Q-Release.





Как видно, при выемке графических процессоров непосредственно с одного конца, разъём, который подключается к PEG, повреждается с нижней стороны. Механизм ASUS Q-Release даёт возможность пользователям аккуратно вынимать графический процессор, наклонив его немного с другого конца, что позволяет быстро освободить его из слота PCIe x16.

На сайте Bilibili один из пользователей сообщил о таком повреждении, используя RTX 4070 Ti Super HOF OC LAB на материнской плате ROG Strix B850-A Gaming Wi-Fi S.Другой участник форума Chiphell заметил аналогичные повреждения на краю, когда извлекал RX 7900 XTX из ROG Crosshair X870E Hero. Третий пользователь столкнулся с похожей проблемой, когда вынимал видеокарту Intel из ROG Strix B850-A Gaming Wi-Fi S. Кроме того, ещё двое пользователей сообщили о повреждениях PCIe интерфейсов своих графических процессоров, как сообщает IT Home. Редактор HardwareLuxx Андреас Шиллинг столкнулся с повреждением своей новой видеокарты RTX 5090 в области слота PCIe во время использования материнской платы ASUS ROG STRIX X870E-E Gaming.

Судя по всему, эта проблема встречается у других пользователей, так как зарегистрировано множество подобных инцидентов. ASUS уже осведомлены о ситуации и сообщили, что работают над путём её разрешения. Однако, пока не ясно, будут ли они нести ответственность за возникший ущерб графическим процессорам.