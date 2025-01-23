Согласно мнениям экспертов отрасли, фанатам игр, вероятно, придётся ждать до 2026 года, чтобы увидеть выход Grand Theft Auto 6. Однако, это не единственная тревога. Текущий интерес к GTA 6 такой высок, что Take-Two могут воспользоваться ситуацией и повысить первоначальную стоимость игры до 100 долларов. Еще более внушает опасения вероятность, что и другие крупные игровые проекты могут последовать этому примеру.
Аналитик Мэтью Болл из компании Epyllion в своём докладе о состоянии видеоигр в 2025 году рассматривает влияние GTA 6 на ценообразование в игровой индустрии. Он подчёркивает, что цены на физические видеоигры за последние годы значительно снизились в реальном выражении. В то время как цены на другие виды развлечений, такие как кино, концерты и подписки на Netflix, только увеличивались со временем.
Это положение дел, безусловно, не сулит ничего хорошего для игровой сферы, независимо от масштаба студии. Если игры AAA, разработка которых когда-то обходилась в 50 миллионов долларов, сейчас требуют инвестиций от 200 до 500 миллионов и более. Minecraft и GTA 5 по-прежнему остаются двумя лучшими по продаже коробочными играми в истории, если учитывать количество проданных копий.
Индустрия предсказывает, что GTA VI превысит психологическую отметку в 70 долларов за игру, и ожидается, что флагманская продукция компании Take-Two будет стоить около 80-100 долларов в магазинах, с надеждой разработчиков на успешные продажи. Хотя GTA 6 за 70 долларов станет самой доступной игрой в серии, аналитик Болл полагает, что ее средняя цена составит 91 доллар. Это может привести к общему росту цен на видеоигры минимум на 10 долларов.
Геймерам, особенно любителям AAA-игр, возможно, придётся привыкнуть к новым расходам, если данный тренд подтвердится. Это касается лишь базовых цен, что означает, что Deluxe и Premium издания могут обойтись еще дороже. Аналитик также исследует такие моменты, как влияние генеративного и агентного ИИ в игровой индустрии.