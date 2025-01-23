Проект Take-Two может повысить планку ценообразования для всей индустрии

Согласно мнениям экспертов отрасли, фанатам игр, вероятно, придётся ждать до 2026 года, чтобы увидеть выход Grand Theft Auto 6. Однако, это не единственная тревога. Текущий интерес к GTA 6 такой высок, что Take-Two могут воспользоваться ситуацией и повысить первоначальную стоимость игры до 100 долларов. Еще более внушает опасения вероятность, что и другие крупные игровые проекты могут последовать этому примеру.

Аналитик Мэтью Болл из компании Epyllion в своём докладе о состоянии видеоигр в 2025 году рассматривает влияние GTA 6 на ценообразование в игровой индустрии. Он подчёркивает, что цены на физические видеоигры за последние годы значительно снизились в реальном выражении. В то время как цены на другие виды развлечений, такие как кино, концерты и подписки на Netflix, только увеличивались со временем.

Это положение дел, безусловно, не сулит ничего хорошего для игровой сферы, независимо от масштаба студии. Если игры AAA, разработка которых когда-то обходилась в 50 миллионов долларов, сейчас требуют инвестиций от 200 до 500 миллионов и более. Minecraft и GTA 5 по-прежнему остаются двумя лучшими по продаже коробочными играми в истории, если учитывать количество проданных копий.

Индустрия предсказывает, что GTA VI превысит психологическую отметку в 70 долларов за игру, и ожидается, что флагманская продукция компании Take-Two будет стоить около 80-100 долларов в магазинах, с надеждой разработчиков на успешные продажи. Хотя GTA 6 за 70 долларов станет самой доступной игрой в серии, аналитик Болл полагает, что ее средняя цена составит 91 доллар. Это может привести к общему росту цен на видеоигры минимум на 10 долларов.

Геймерам, особенно любителям AAA-игр, возможно, придётся привыкнуть к новым расходам, если данный тренд подтвердится. Это касается лишь базовых цен, что означает, что Deluxe и Premium издания могут обойтись еще дороже. Аналитик также исследует такие моменты, как влияние генеративного и агентного ИИ в игровой индустрии.



