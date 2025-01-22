Компания опасается введения заградительных пошлин со стороны администрации Трампа

Компания Volkswagen выразила свою тревогу по поводу планов президента Дональда Трампа увеличить импортные пошлины на автомобили, поступающие в США из Мексики, сообщает издание Automotive News. Если это решение будет реализовано, VW, который и так испытывает финансовые трудности, столкнётся с резким снижением прибыльности на североамериканском рынке. Против повышения пошлин выступила также Хильдегард Мюллер, президент немецкой автомобильной ассоциации. Она считает, что такое решение приведёт к росту цен в США и станет одним из факторов, способствующих инфляции.

Ранее Дональд Трамп высказывал намерение ввести 25-процентные пошлины на все товары из Мексики, объясняя это опасной ситуацией с мигрантами на границе. Эти меры могут вступить в силу уже 1 февраля. В то же время в мексиканской Пуэбле находится один из крупнейших заводов VW, производящий сотни тысяч автомобилей в год, в основном для американского рынка. В Volkswagen подчеркнули, что новые пошлины, предложенные администрацией, негативно отразятся как на финансовом положении американских потребителей, так и на мировом автомобильном секторе в целом.

Согласно оценкам экспертов, введение этих тарифов сделает около 65% автомобилей VW, продаваемых в США, убыточными. Новая инициатива может также создать угрозу для отечественных производителей: например, местное подразделение Stellantis импортирует примерно 40% всех автомобилей в США. Тем не менее, в компании поддержали данные меры, отметив, что обладают возможностью адаптироваться к новой реальности, и назвали акцент на поддержку местной автомобильной отрасли положительным шагом.

Эксперты агентства Reuters заявляют, что руководители крупных автопроизводителей, работающих на американском рынке, рассчитывают на пересмотр решения Трампа, и текущий глава Stellantis, Джон Элканн, уже провёл встречи как с президентом, так и с высокопоставленными членами его администрации.

Тем временем 47-й президент США начал реализовывать ряд инициатив по изменению национальной автомобильной политики. В частности, было отменено распоряжение предыдущего правительства, согласно которому к 2030 году на электромобили должно было приходиться 50% всех продаж.