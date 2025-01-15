Однако сам проект находится на грани из-за множества проблем Ubisoft

В интернете появились новые сведения о ремейке Assassin's Creed 4: Black Flag. Эта игра давно зарекомендовала себя как одна из самых успешных в обширной линейке проектов Ubisoft. Black Flag получила признание за гармоничное сочетание пиратской тематики с открытым миром Карибского моря, а также за классическую механику скрытности и экшена, которая привлекла множество поклонников франшиза Assassin's Creed. Учитывая, что с момента её первоначального релиза прошло почти 12 лет, можно с уверенностью сказать, что многие игроки с нетерпением ожидают обновлённую версию.

Слухи о ремейке Assassin's Creed 4: Black Flag имеют довольно долгую историю, и прежние утечки указывали на возможность выхода игры в этом году, но её запуск был отложен из-за задержки проекта Assassin's Creed Shadows. Хотя Ubisoft официально не подтвердила эти слухи о ремейке, в последнее время в сети появились дополнительные детали о данном проекте.

Стало известно, что ремейк будет использовать Anvil Engine и включать новые элементы боя и «экосистему дикой природы». Хотя деталей пока немного, можно сделать вывод, что ремейк Black Flag окажется более амбициозным, чем ожидалось.

Это не единственные значимые слухи, обнаруженные на сайте неназванного разработчика. Тот же источник поделился новыми сведениями о слухах вокруг ремейка Elder Scrolls 4: Oblivion. Уточняется, что в новой версии игры будет модернизированная боевая система с механикой блокировки, вдохновленной играми в стиле Souls, а также различные улучшения в области выносливости, скрытности, стрельбы из лука и других аспектов.