Попутно компания будет набирать новых талантливых людей по приоритетным вакансиям

Meta, запрещённая на территории России экстремистская организация, уже несколько дней привлекает внимание СМИ после анонса значительных изменений в своей политике модерации контента. Согласно последним сообщениям от издания Bloomberg, Meta намерена уволить некоторых из своих работников, показывающих низкие результаты.

Сообщается о наличии внутренней записки, полученной от надёжного источника в Meta. В документе говорится о планах компании уволить неэффективных сотрудников в течение текущего года.

«Я решил повысить стандарты управления производительностью и ускорить процесс увольнения неэффективных работников», — говорится утекшей служебной заметке Цукерберга.

В том же документе он указывает, что «сокращения по производительности» будут осуществляться «в широком масштабе» в текущем году. Также социальный гигант планирует привлекать новых талантливых работников для заполнения вакансий в течение года.

Согласно сообщениям, компания намерена сократить до 5% своего штата. При этом важно понимать, что Meta не будет увольнять каждого сотрудника, который не демонстрирует высокую эффективность. Если в будущем производительность таких сотрудников покажет «оптимистичные» результаты, Meta, скорее всего, оставит их на своих местах.

Сотрудники, которые пострадали, работающие в Соединенных Штатах, будут проинформированы 10 февраля. Тем, кто находится за пределами США, уведомления будут направлены позже. Цукерберг также отметил, что уволенные работники получат «щедрое выходное пособие», аналогичное тому, что Meta предлагала в предыдущих этапах сокращений.

Как и многие другие компании, Meta нацелена на удержание тех сотрудников, которые соответствуют её стандартам. Кроме того, утекшая внутренняя записка намекает на то, что в текущем году компания сосредоточит свои усилия на искусственном интеллекте, умных очках и будущем социальных сетей.