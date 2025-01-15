По мнению издания, пользователям стоит рассматривать адаптеры с 12 ГБ видеопамяти и выше.

В последние годы индустрия графических процессоров пережила значительные изменения как в плане вычислительной мощности, доступной на более дорогом оборудовании, так и в способах, которыми графические процессоры используют такие технологии, как DLSS и FSR для увеличения своей производительности. Тем не менее, современные видеоигры становятся всё более ресурсоемкими. По результатам тестов, проведенных изданием PC Games Hardware, видеокарты с 8 ГБ видеопамяти начинают считаться «устаревшими», поскольку их более мощные аналоги с большим объёмом памяти значительно превышают их в производительности.

В ходе испытаний сравнивались графические процессоры AMD Radeon RX 7600 и Radeon RX 7600 XT. Оба устройства имеют схожие технические характеристики, за исключением того, что модель XT обладает удвоенной объёмом видеопамяти. Оба адаптера представляют собой впечатляющие варианты для пользователей среднего класса, но модель с увеличенным объёмом памяти демонстрирует более высокие результаты в игровых тестах, что подчеркивает важность наличия большего объёма VRAM.

При детальном анализе игровых тестов становится очевидным, что такие игры, как Forza Horizon 5 и Horizon Forbidden West, в которых критически важен увеличенный объём VRAM, показали колебания в производительности с Radeon RX 7600. В отличие от этого, версия XT обеспечивает более стабильно высокую частоту кадров. Учитывая, что оба графических процессора практически схожи по характеристикам, это наглядно иллюстрирует значимость объёма видеопамяти для игровых показателей. По сути, наличие более 8 ГБ теперь должно считаться минимальным стандартом в индустрии, что подтверждается результатами тестирования.

Стоит отметить, что современные графические процессоры нового поколения уже оснащены видеопамятью объёмом свыше 8 ГБ.