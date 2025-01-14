В организации призывают мировую технологическую индустрию противодействовать политике США

Китайская ассоциация полупроводников опубликовала резкое заявление о последних мерах администрации Байдена, касающихся контроля за распространением ИИ. Они раскритиковали, по их мнению, американскую «технологическую гегемонию» и призвали бывшую глобальную технологическую индустрию США к совместным действиям против этого.

Организация призывает мировую технологическую индустрию совместно противодействовать «технологической гегемонии» администрации Байдена. У Китая есть возможность и уверенность в работе совместно с мировой индустрией ИИ.

Администрация Байдена, которая в скором времени покинет Белый дом, серьёзно усилила экспортные ограничения Соединённых Штатов на чипы с искусственным интеллектом в целях сдерживания распространения технологий ИИ. Среди прочих требований, новые правила обязывают компании соблюдать определённые стандарты безопасности. В противном случае им грозит ограничение на закупку высокотехнологичных чипов ИИ.

В свою очередь, компания Nvidia выступила с критикой новых правил, утверждая, что они «подавят инновации и подорвут глобальное технологическое лидерство Соединенных Штатов». В заявлении также подчеркивается, что «это правило негативно скажется на экономике Соединённых Штатов, отодвинет страну назад и сыграет на руку оппонентам США.