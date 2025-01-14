По информации источников, презентация намечена на 16 января

Согласно последним слухам, анонс Nintendo Switch 2 может состояться уже на этой неделе, и ожидается, что японская компания представит свою новую консоль в ближайшие дни. В течение последнего года в сети появлялось множество информации о новом устройстве, а в последние месяцы её поток значительно ускорился. Накануне появились разговоры о том, что Nintendo может представить Switch 2 уже в январе. Это было после самого заявления компании о том, что новая консоль будет раскрыта до конца финансового года, то есть до 31 марта 2025 года.

Вероятно, компания хочет провести анонс к этому сроку, чтобы создать интерес к продукту перед его запуском в конце года. В настоящее время предполагается, что Switch 2 может выйти в период с мая по июнь. Кроме того, некоторые источники утверждают, что консоль может дебютировать уже в марте.

ВВэ последнее время появилось множество заявлений и слухов о следующей консоли Nintendo, касающихся даты её анонса и выхода, и легко запутаться во всей этой информации. Трудно определить, какие из этих данных на самом деле правдивы или заслуживают внимания. Недавнее сообщение поступило от Nate The Hate, подкаста, который ранее показывал высокую точность в своих инсайдах. Как сообщает Video Games Chronicle, Nate The Hate заявляет, что Nintendo готовится представить Switch 2 16 января. Он также отметил, что акцент во время анонса будет практически исключительно на самой консоли.