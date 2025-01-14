Крупные компании пересматривают свои планы по закупке решений Blackwell

Судя по всему, Nvidia сталкивается с серьёзными проблемами. Изначально предполагалось, что массовое производство серверов Blackwell AI начнётся в четвёртом квартале 2024 года. Однако, позже стало известно, что новая архитектура AI компании столкнулась с проблемами проектирования, что в итоге вызвало повышенные температуры. Хотя Nvidia уверяла, что справилась с этой трудностью, свежий отчёт The Information опроверг это, сообщив, что серверы Blackwell AI имеют проблемы с перегревом и нестабильностью.

Согласно данному отчёту, первая крупная партия серверов NVIDIA GB200 AI работает со сбоями. Эта ситуация вызвала беспокойство у ключевых клиентов, таких как Microsoft, Amazon, Google и Meta, что привело к сокращению их заказов на Blackwell, несмотря на то, что эти компании разместили заказы на более чем 10 миллиардов долларов.

Ситуация для NVIDIA и её бизнеса в сфере искусственного интеллекта вызывает серьёзные опасения, поскольку проблемы в цепочке поставок таких продуктов могут нанести значительный удар по финансовым результатам компании. Хотя точная причина пока не ясна, ранее сообщалось, что она может быть связана с передовой упаковочной технологией TSMC, известной как CoWoS. NVIDIA ранее сообщала о внесении изменений в графический процессор Blackwell, который производился на TSMC, но это не дало желаемых результатов.

Тем временем, компании начинают рассматривать альтернативные варианты NVIDIA, такие как серия Hopper, пока фирма не найдёт решение для проблем с Blackwell. В данный момент сложно оценить, как недостатки дизайна Blackwell скажутся на доходах NVIDIA, но, учитывая текущие нерешенные проблемы, успех Blackwell может оказаться под угрозой, что станет серьёзной проблемой для NVIDIA.