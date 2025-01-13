Автомобиль был представлен в 2022 году, но одобрение на реализацию получил лишь сейчас

В Китае получено одобрение на продажу электрического спорткара JMEV 01. Эта модель с индексом SC-01, частично финансируемая компанией Xiaomi, была впервые представлена в 2022 году, а в начале 2024 года объявили о начале её серийного производства. Однако, как сообщает CarNewsChina, официальный сертификат на модель был выдан только сейчас, и в ходе узаконивания она сменила бренд, под которым будет продаваться.

Спорткар разработан китайской компанией Tianjin Gongjianpai, которая представила его в 2022 году под собственным именем Small Sport Cars. Xiaomi считается одним из главных инвесторов этого стартапа, при этом один из руководителей Xiaomi также является членом правления Tianjin.

Ранее марка JMEV находилась в равном владении компаний Jiangling и Renault, однако, французский партнёр, оценив продажи, пришел к выводу о нецелесообразности совместного предприятия и значительно снизил своё участие. В настоящее время завод JMEV загружен лишь на одну треть, и проект SC-01, возможно, направлен на улучшение финансового положения бренда за счёт контрактного производства.

Судя по сертификационным фотографиям, дизайн коммерческой версии 01 не претерпел изменений по сравнению с ранее представленными прототипами. Спорткар обладает размерами 4106х1830х1170 миллиметров и колёсной базой в 2503 миллиметра, с дисками размером 18 дюймов. Издание называет эту модель родстером, однако, фотографии не подтверждают наличие съёмной крыши.

Благодаря трубчатому корпусу из хромомолибденовой стали и относительно малогабаритной батарее, ёмкость которой пока не разглашается, JMEV 01 не значительно тяжелее Porsche Cayman. Спорткар также оснащён полным приводом, который обеспечивается двумя электромоторами с общей мощностью 435 лошадей, что позволяет ему разгоняться до 200 км/ч. Приём предварительных заказов на данную модель начат по цене от 300 тысяч юаней или 4,1 миллиона рублей.