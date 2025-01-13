Однако, массовый запуск произойдёт позже в этом году

Спрос на 2-нм пластины, по словам экспертов, превышает интерес к 3-нм продуктам предыдущего поколения, поэтому вполне логично, что TSMC начинает пробное производство заранее. Согласно данным Economic Daily News, запуск процесса намечено на конец текущего месяца, а с учётом успехов тайваньской компании, ожидается, что массовое производство начнётся позже в этом году. В отчёте также указывается, что Apple, вероятнее всего, станет первым клиентом этого завода, за ней последуют Qualcomm и MediaTek, что намекает на крайне загруженное расписание у производителя.

Ранее сообщалось, что при полной мощности заводов в Баошане и Гаосюне TSMC сможет увеличить производство пластин до 40 000 штук в месяц. У компании имеется шесть фабрик в этих городах, и в случае, если спрос превысит предложение, TSMC сможет выделить дополнительные мощности на своём заводе в Нанке. Ожидается, что к 2026 году месячное производство титановыми пластинами в литейной промышленности может достигнуть впечатляющих 80 000 единиц, что окажется более чем достаточным для удовлетворения потребностей большого числа клиентов.

TSMC планирует запустить свой сервис «CyberShuttle» в апреле текущего года. Благодаря этому сервису её клиенты, среди которых такие компании, как Apple, Qualcomm и MediaTek, смогут тестировать свои микросхемы на одной и той же образцовой пластине, что позволит значительно снизить расходы.