Сообщается, что в игру будет добавлено около 10 часов нового контента и новый регион, а также дополнительное снаряжение, оружие, навыки и способности.

На минувшей неделе Ubisoft вновь огорчила своих поклонников из-за очередной задержки релиза Assassin's Creed Shadows, однако, появилась новая информация о первом дополнении к игре.

Ubisoft недавно сообщила о том, что релиз следующей игры серии Assassin's Creed перенесли на 20 марта, чтобы обеспечить более качественный старт продукта. Откровенно говоря, оправдания Ubisoft могут вызывать сомнения. Ситуация у разработчиков выглядит тревожно, так как компания осуществляет сокращение расходов и рассматривает возможности для продажи, что ставит под угрозу будущее всей компании и дальнейших её проектов. Тем не менее, среди всей этой негативной обстановки есть и обнадеживающая новость: теперь известна информация о первом DLC для Assassin's Creed Shadows, которое, как сообщают источники, называется «Claws of Awaji».

Интересно, что информация о DLC появилась на странице игры в Steam, однако она, уже удалена.

По описанию, игроков ждёт около 10 часов нового контента, который включает в себя новый регион, вероятно названный «Остров Авадзи», а также дополнительное оружие, снаряжение и новые способности. Более того, похоже, что доступ к этому DLC могут получить только те игроки, которые оформили предзаказ, хотя это пока не подтверждено. Учитывая, что Ubisoft в прошлом сталкивалась с широкой критикой за подобную практику, а информация уже удалена с платформы Steam, разработчики, скорее всего, перерабатывают свою стратегию.