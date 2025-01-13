Данная техника является одной из новейших моделей бронетехники от концерна Rheinmetall

Rheinmetall занимает одно из ведущих мест среди поставщиков боевой техники для украинских формирований, в основном занимаясь ремонтом боевых машин. Однако, у компании есть амбиции значительно увеличить своё участие в конфликте, что обещает серьёзные прибыли от боевых действий, в частности, через массовый выпуск новых боевых машин пехоты KF-41 Lynx.

Как упоминали ранее в концерне, Rheinmetall намерен возвести предприятие на Украине, где будут выпускать 400 машин KF-41 в год. Возможно, речь идет о сборке из комплектующих, которые будут поступать из Германии. Стоит напомнить, что в конце 2023 года такое же производство KF-41 стартовало в Венгрии. Совсем недавно генеральный директор Rheinmetall, Армин Паппергер, сообщил, что ВСУ получили первую KF-41, произведенную немецким концерном, для оценки её характеристик. Производство этой техники на Украине планируется организовать в скором времени.

БМП KF-41 Lynx весит до 44 тонн и оснащена орудием калибра 30/35 мм, установленной на башне Lance 2.0. Она также имеет спаренный 7,62-мм пулемёт, противотанковые управляемые ракеты Spike LR2 и дымовой гранатомёт. Эта машина способна перевозить 11 солдат, включая 8 десантников.

KF-41 Lynx является последней разработкой немецкой компании и на текущий момент находится на вооружении только в Венгрии.