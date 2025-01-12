На данную платформу можно будет закрепить, например, фигурку любимого персонажа или другие аксессуары.

На выставке CES 2025 компания MSI представила несколько новинок. Несмотря на то что большинство из них будет доступно для покупки, не все продукты выйдут на рынок. Например, процессорный кулер MSI Mag Coreliquid A13, демонстрируемый на CES, является концептуальным решением.

Крупные технологические компании часто используют подобные платформы для презентования своих концептуальных решений. Это позволяет показать новейшие достижения в различных областях. В некоторых случаях оригинальность и «вау-эффект» могут взять верх над фактическим технологическим прогрессом. Судя по всему, так обстоит дело с концептом MSI Mag Coreliquid A13 — продуктом, который объединяет в себе кулер для процессора и встроенный вращающийся механизм прямиком в вашем компьютере.

Концепция MSI Mag Coreliquid A13 была специально создана для настольных ПК с прозрачным дизайном. Встроенный вращающийся столик выполняет функцию «витрины», на которую можно выставить любые предметы и наблюдать за их медленным вращением. На выставке MSI показала эту идею в действии, разместив на столике фигурку Лаки — официального талисмана компании.

Однако, важна не только эстетика, так как комплект включает охлаждение для процессора. Оно основано на существующей модели Mag Coreliquid A15 360, что предполагает его высокую производительность. Кроме того, предусмотрено смещение кронштейна процессора, что способствует оптимизации производительности для чипов Intel, вроде Intel Core Ultra 200S.

Всё же, MSI сообщила, что концепция Mag Coreliquid A13 не будет запущена в массовое производство. Тем не менее, компания уже меняла свои решения в ответ на общественный интерес, так что если реакция будет достаточно активной, возможно, в будущем на рынке появятся продукты на основе данного концепта.