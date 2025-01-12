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Zelikman
В Минобороны заявили о взятии посёлков Калиново и Янтарное
Один населённый пункт расположен в Харьковской области, другой в Донецкой Народной Республике

 Российские вооружённые силы не прекращают свои наступательные действия практически на всей передовой линии, и это в последние месяцы приносит существенные результаты. Согласно новому ежедневному отчету Министерства обороны, два населённых пункта в Харьковской области и на Донецком направлении оказались под контролем российских войск. Речь идет о Калиново в Купянском районе и Янтарном, который находится к югу от Курахово.

 Калиново располагается к северу от Купянска, и до этого не было информации о боях за этот посёлок, его взятие произошло довольно неожиданно. Вероятно, боевые действия на этом направлении действительно велись, но не отражались в сводках. Сам населённый пункт небольшой, и его взятие позволяет российским подразделениям атаковать с юга посёлок Западное, на который также идет наступление с севера из района населенного пункта Двуречная.

 «Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Калиново Харьковской области», — заявили в Министерстве обороны.

 Еще одно поселение, которое теперь находится под контролем Вооружённых сил Российской Федерации, это населённый пункт Янтарное, расположенное к югу от Курахово. Бойцы заняли этот посёлок накануне во время наступления вдоль правого берега реки Сухие Ялы. Флаг России был поднят над селом бойцами 10-го танкового полка 20-й дивизии.

#сво #армия #бои #наступление #днр #харьковское направление
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