Один населённый пункт расположен в Харьковской области, другой в Донецкой Народной Республике

Российские вооружённые силы не прекращают свои наступательные действия практически на всей передовой линии, и это в последние месяцы приносит существенные результаты. Согласно новому ежедневному отчету Министерства обороны, два населённых пункта в Харьковской области и на Донецком направлении оказались под контролем российских войск. Речь идет о Калиново в Купянском районе и Янтарном, который находится к югу от Курахово.

Калиново располагается к северу от Купянска, и до этого не было информации о боях за этот посёлок, его взятие произошло довольно неожиданно. Вероятно, боевые действия на этом направлении действительно велись, но не отражались в сводках. Сам населённый пункт небольшой, и его взятие позволяет российским подразделениям атаковать с юга посёлок Западное, на который также идет наступление с севера из района населенного пункта Двуречная.

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Калиново Харьковской области», — заявили в Министерстве обороны.

Еще одно поселение, которое теперь находится под контролем Вооружённых сил Российской Федерации, это населённый пункт Янтарное, расположенное к югу от Курахово. Бойцы заняли этот посёлок накануне во время наступления вдоль правого берега реки Сухие Ялы. Флаг России был поднят над селом бойцами 10-го танкового полка 20-й дивизии.