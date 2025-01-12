Цена на Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC составил чуть менее 900 евро

Выход AMD RDNA 4 уже судя по всему не за горами. Несколько розничных продавцов начали подготовку к запуску, выставив устройства на продажу. Испанский ритейлер NeoByte выставил три различных модели Radeon RX 9070 XT и RX 9070, включая такие модели, как AORUS. Правда стоимость данных графических карт выглядит несколько завышенной.

Gigabyte AORUS Radeon RX 9070 XT от AMD предлагается за 1119,99 евро, в то время как Gigabyte Radeon RX 9070 XT и версия без XT стоят 1069,99 и 889,99 евро соответственно. Однако, стоит отметить, что это далеко не окончательные цены, а скорее временные значения, установленные продавцом. Предполагается, что рекомендованная розничная цена для данных моделей будет значительно ниже, в пределах 300-1000 долларов. Листинг также подтверждает некоторые характеристики графических процессоров RX 9070, что согласуется с ранее появившимися слухами.

Не только NeoByte, но и филиппинский ритейлер Netcodex предлагает к продаже видеокарту Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC с объёмом памяти 16 ГБ за приблизительно 600 долларов, что может служить ориентиром для стартовой цены. В недавнем интервью Фрэнк Азор из AMD отметил, что модели RX 9070 появятся на рынке в ценовом диапазоне от 300 до 1000 долларов. Учитывая, что они будут конкурировать с графическими процессорами NVIDIA серии 70 и 80,стоит ожидать от AMD агрессивной ценовой политики, особенно с учетом стремления компании занять лидирующие позиции в среднем сегменте.