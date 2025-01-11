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Zelikman
Один из зарубежных ритейлеров выставил на продажу Gigabyte RX 9070 XT Gaming OC за 593 доллара
Если не учитывать 12-процентный НДС, стоимость видеокарты может составить 529 долларов

 Хотя AMD ещё не обнародовала официальные характеристики и стоимость графических процессоров серии Radeon RX 9070, её партнеры уже активно готовятся к предстоящей презентации, запланированной на 22 января. На выставке CES несколько компаний-партнёров AMD продемонстрировали свои версии RX 9070, но им не разрешили раскрывать технические детали или цены.

 В последние дни появилось множество слухов и утечек, которые предоставили некоторые сведения о новинке. Филиппинский ритейлер Netcodex уже выложил на продажу модель Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC с 16 ГБ памяти по цене в 593 доллара. Страница с характеристиками включает в себя множество деталей, которые могут быть важны для потенциальных покупателей.

 Указано, что Radeon RX 9070 XT использует чип Navi 48 XT, что было ожидаемо. Базовые и ускоренные частоты модели Gaming OC составляют 2400 и 2970 МГц соответственно. Предполагается, что референсная версия будет иметь более низкую максимальную частоту. Это также указывает на то, что слухи о потенциальной максимальной частоте в 3,1 ГГц касаются лишь моделей от партнёров, а не стандартной версии.

 Объём VRAM у графического процессора AMD Radeon RX 9070 XT RDNA 4 составляет 16 ГБ GDDR6 с 256-битной шиной, обеспечивая около 624,1 ГБ/с пропускной способности памяти, что соответствует примерно 19,5 Гбит/с. Как уже упоминалось, карта будет иметь 4096 потоковых процессоров, а по описанию Gigabyte, ее TDP составляет 260 Вт. Тем не менее, благодаря трём 8-контактным разъёмам питания, возможно, что фактическое потребление энергии будет выше, особенно под нагрузкой при разгоне. Для стабильной работы рекомендуется использовать блок питания мощностью 600 Вт. 

 В разделе характеристик имеются некоторые неточности, например, утверждение о наличии двух 8-контактных разъёмов и трех портов DP 2.1, в то время как на изображениях это не отражено. Вариант Gigabyte оборудован двумя HDMI 2.1a и двумя портами DP 2.1 для видеовывода и представляет собой 2,5-слотовую карту, в спецификациях которой указано «Dual-Slot».

 Стоимость составляет 593 доллара, включая 12% НДС. Без НДС цена снижается до 529 долларов. Ожидается, что референсная версия будет стоить ниже 500 долларов, однако пока рано делать окончательные выводы, так как цена может меняться.

#amd #видеокарты #технологии #gigabyte #rx 9070 xt
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