Также есть слухи, что Sony получит Microsoft Flight Simulator 2024 и Halo The Master Chief Collection

Сегодня инсайдер Нейт Хейт поделился свежими слухами от своих источников в игровой индустрии. Согласно его информации, Microsoft Flight Simulator 2024 и Halo The Master Chief Collection могут выйти в этом году на PlayStation 5 от Sony, а также на ожидаемую Nintendo Switch 2.

Джез Корден из Windows Central подтвердил, что ему также известны подобные слухи о переносе этих игр на другие консоли. Более того, он упомянул ещё несколько проектов, которые, по слухам, готовятся к запуску на PS5: Senua's Saga: Hellblade II, Age of Mythology и даже Gears of War 1 Ultimate Edition.

Последний из упомянутых проектов особенно интересен, так как это будет означать появление одной из самых известных франшиз Xbox на рынке главного соперника этой платформы. Безусловно, на данный момент это довольно старая игра, ремастер Ultimate Edition вышла в 2015 году, но возможно, это указывает на то, что другие игры из франшизы, ранее разработанной Epic, а теперь находящейся под управлением The Coalition, могут быть адаптированы. В конце концов, слухи о сборнике Gears of War ходят уже много лет.

К тому же, Корден упомянул, что эти игры могут появиться на Nintendo Switch 2 и на PS5. Всё это связано с последним решением Microsoft отказаться от эксклюзивности игр для своих консолей. Компании наверняка рассчитывает тем самым существенно повысить свои продажи, предлагая ключевые проекты на других платформах.