Чип конкурирует с Ryzen 7 8840U в многопоточности, но уступает в испытаниях на одно ядро, достигая лишь 2121 балла.

На выставке CES 2025 Qualcomm представила свой новый процессор Snapdragon для настольных ПК — Snapdragon X. Эта модель стала единственной новинкой от компании на мероприятии и она оснащена восемью высокоскоростными ядрами Oryon с тактовой частотой 3,0 ГГц, а также NPU, способным выполнять 45 TOPS. Очевидно, что данный чип ориентирован, прежде всего, на низкобюджетные ноутбуки.

Сейчас у нас появились конкретные данные о производительности этого устройства. Один из экспертов протестировал её с помощью Geekbench 6 на выставке. Snapdragon X, установленный в 16-дюймовом ноутбуке Asus Vivobook, продемонстрировал достойные результаты в многопоточной работе, хотя показатели одноядерной производительности вызвали некоторые нарекания.

Стоит подчеркнуть, что ноутбуки всё ещё проходят стадию контроля качества, поэтому их производительность может быть не окончательной. В однопоточном режиме 8-ядерный Snapdragon X продемонстрировал около 2121 балла. В многопоточном же режиме результаты значительно более впечатляющие, достигая около 10 492 баллов. В этом аспекте он становится конкурентом для чипа Ryzen 7 8840U, хотя Snapdragon X значительно уступает в однопоточной производительности.

Ключевым фактором остаётся доступность цен на устройства с Snapdragon X. Qualcomm нацелена на уровень в 600 долларов, хотя для моделей с хорошими характеристиками стоимость может быть выше. Можно предположить, что Qualcomm обеспечит преимущество в плане энергоэффективности и автономности, несмотря на то что её Adreno не может сопоставляться с Radeon 740M начального уровня, который довольно давно доступен на рынке.