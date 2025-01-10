Сообщается, что всего этот период было реализовано свыше 1,57 миллиона автомобилей

В прошлом году в Российской Федерации было продано 1,57 миллиона новых легковых автомобилей, что на 48,4% больше по сравнению с 2023 годом, согласно данным агентства «Автостат». Российский авторынок демонстрирует наилучшие результаты за последние пять лет. Лидером по продажам стала марка Lada, в то время как титул самого популярного зарубежного бренда присвоен компании Haval.

В течение года Lada и Haval приобрели 436,2 и 190,6 тысячи автомобилей соответственно. На третьем месте расположился бренд Chery, продажи которого достигли 157 тысяч автомобилей. Geely и Changan, вошедшие в пятёрку лучших, также превысили отметку в 100 тысяч: 149,1 и 106,1 тысячи единиц. Эти пять брендов представляют две трети всего рынка легковых автомобилей в России. Наиболее заметный рост продемонстрировал Changan, увеличив продажи на 122% по сравнению с прошлым годом.

Модель Lada Granta сохраняет статус самой востребованной в стране третий год подряд, с 201,5 тысячи проданных транспортных средств. В число пяти самых популярных автомобилей вошли также Lada Vesta, Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 4 Pro. Продажи премиум иномарок показали рост в пределах 50-60%, тогда как ситуация с отечественными автомобилями выглядит несколько иначе. Способность модели «Гранта» завоевать популярность увеличилась всего на 2,8%, в то время как интерес к «Весте» вырос на целых 200%.

Что касается итогов декабря, то они продемонстрировали увеличение на 3,3% по сравнению с декабрем 2023-го года и лишь на 1,3% по отношению к ноябрьским показателям. В общей сложности в России было реализовано 123 431 автомобиля, и среди топовых пяти брендов лишь Lada смогла показать положительный результат, тогда как остальные отметили снижение.

В начале 2025 года Минпромторг представил свои данные, согласно которым рынок новых автомобилей в России по результатам 2024 года составил 1,83 миллиона единиц с учётом крупной коммерческой техники и автобусов). Всего показатель увеличился на 39%, а продажи электрических автомобилей возросли на впечатляющие 31%.