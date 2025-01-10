На ближайших выгодных автомобиль будет участвовать в гонке «24 часа Дубая».

Модификация трекового суперкара Rossa, созданная по инициативе российского гонщика Романа Русинова, в настоящее время находится в Дубае. На грядущих выходных автомобиль примет участие в 24-часовой гонке, а сейчас он проходит первые тестовые заезды. В сети появилось видео, запечатлевшее первый заезд Rossa LM GT на автодроме в Дубае.

Согласно описанию видео, за рулем Rossa LM GT во время теста находился Роман Русинов. Он прошёл полный круг трассы длиной 5390 метров за 2 минуты и 3,37 секунды. В прошлом году рекорд времени на этом круге установил Фабиан Шиллер из команды GetSpeed, который выступал на Mercedes-AMG GT3 Evo и показал результат 1 минута и 59,32 секунды.

Роман Русинов и Никита Мазепин будут выступать за команду Graff Racing на спорткаре Rossa LM GT наряду с Евгением Киреевым и Харрисоном Ньюи, сыном известного инженера в области автомобилестроения Эдриана Ньюи. Также в гонке примут участие другие российские пилоты, такие как Сергей Сироткин и Виталий Петров, представляющие SMP Racing. В этом году на «24 часа Дубая» планируется участие 65 автомобилей.

Первый полноценный тест Rossa на трассе прошёл в Москве осенью прошлого года в рамках завершения Russian Endurance Challenge. Однако, детали касательно двигателя, с которым суперкар будет участвовать в соревнованиях в Дубае, пока не раскрыты. Один из двигателей, ранее использовавшихся на Rossa, имеет объём 5,2 литра и располагает мощностью около 680 лошадиных сил.

Видео можно посмотреть по ссылка: https://vkvideo.ru/video1813849_456239132