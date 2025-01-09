Компания тесно сотрудничает с CD PROJEKT RED в создании нового проекта, и уверяет, что графика в игре будет такой же, как в видеоролике

Ранее четвёртая часть «Ведьмака» была анонсирована с некоторыми подробностями, начиная с сообщения о том, что игра «была предварительно обработана в Unreal Engine 5 с использованием неанонсированного графического процессора Nvidia GeForce RTX». Теперь, когда Nvidia раскрыла информацию о своём чрезвычайно дорогом адаптере RTX 5090, компания подтвердила, что трейлер The Witcher 4 создавался с применением видеокарты стоимостью $2000.

«Ожидаемое продолжение, The Witcher 4, недавно показали в впечатляющем трейлере, который, как теперь подтверждено, был предварительно отрендерен на Unreal Engine 5 с использованием GeForce RTX 5090», — заявила Nvidia в своем пресс-релизе. «Nvidia сотрудничает с CD PROJEKT RED с самого начала разработки игры, и, как только она будет готова к релизу, The Witcher 4 выйдет с поддержкой новейших технологий RTX».

Nvidia довольно сдержанно раскрывает технические подробности этого ролика, который был «предварительно обработан» на крайне дорогом, но всё же ориентированном на потребителей графическом процессоре. Разработчики и Nvidia, похоже, намекают, что The Witcher 4 будет выглядеть так же впечатляюще, как в трейлере, на видеокарте GeForce RTX 5090. Однако, тот факт, что ролик был предварительно обработан, ставит под сомнение такие ожидания. Пока ни игра, ни видеокарта не станут доступны, сложно судить, насколько реалистичны подобные прогнозы.

CD Projekt Red официально подтвердила, что в трейлере использовалась та же технология, что и в The Witcher 4, назвав это «кинематографическим видением того, что игра стремится предложить игрокам». Это говорит о том, что проект обещает быть визуально потрясающим. Остаётся лишь вопрос, какое оборудование потребуется для его запуска.