Также компания расширила линейку своей оперативной памяти DDR5 Pro OC, добавив варианты на 32 и 64 ГБ

Micron долгое время была лидером в своей отрасли, особенно благодаря успехам в разработке HBM и технологий памяти. Однако, сейчас компания, судя по всему, сместила фокус на потребительский рынок. Она анонсировала расширение своего портфеля продуктов, представив новое поколение SSD и модулей памяти, чтобы укрепить свои позиции в этом сегменте.

Среди новинок — высокоскоростной накопитель Crucial P510, предназначенный для требовательных пользователей. Его скорость чтения достигает 11 000 МБ/с, а записи — 9 000 МБ/с. Благодаря поддержке PCIe Gen 5.0, этот SSD демонстрирует рекордные показатели производительности и энергоэффективности, превосходя предыдущие модели на 25%. На данный момент доступны версии объёмом 1 ТБ и 2 ТБ, но в будущем Crucial планирует расширить линейку емкостей.

Также Crucial представила SSD P310, ориентированный на более доступный сегмент рынка, с максимальной скоростью чтения до 7100 МБ/с. Благодаря компактному форм-фактору, этот накопитель в первую очередь предназначен для использования в консолях, таких как PlayStation 5.

Помимо нового SSD, компания также обновила линейку потребительской памяти, представив новую конфигурацию для модели Crucial DDR5 Pro OC. Теперь она доступна с плотностью 32 ГБ, в дополнение к уже существующей опции на 16 ГБ. Кроме того, Crucial DDR5 Pro будет предлагаться в версии на 64 ГБ с частотой 5600 МТ/с. Особенностью этой памяти станет уникальный теплоотвод, разработанный для эффективного охлаждения. Это делает её первой в мире потребительской памятью с подобным решением, что подчеркивает её инновационность и ориентированность на высокую производительность.