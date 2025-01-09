Данные беспилотники смогут выполнять логистические задачи, доставляя подразделениям боеприпасы, ревизию и другие полезные грузы

Российская армия активно оснащается современными видами вооружений и техники в рамках государственного оборонного заказа. Особое внимание уделяется беспилотным системам, которые играют важнейшую роль в условиях современных боевых действий.

Недавно представители корпорации «Ростех» объявили о передаче войскам новой партии наземных беспилотников под названием «Депеша». Эти устройства, управляемые дистанционно, представляют собой универсальные платформы, разработанные на колёсной основе.

Разработка и производство данного изделия выполнены в рамках гособоронного контракта холдингом «Высокоточные комплексы», который является частью корпорации «Ростех». По словам создателей, платформа «Депеша» обладает универсальностью, что позволяет адаптировать её для решения разнообразных задач. Конструкция устройства предусматривает возможность установки различных модулей, включая те, которые предназначены для перевозки грузов или выполнения специализированных операций.

Колёсный дрон способен перевозить полезную нагрузку массой до 200 килограммов. Это может быть как продовольствие и топливо, так и техническое оборудование. Кроме того, платформа может использоваться для эвакуации раненых с передовой, обеспечивая их оперативную доставку в безопасные места.

Платформа оборудована независимой подвеской, что обеспечивает отличную манёвренность и позволяет успешно преодолевать труднопроходимые участки. Дрон способен развивать скорость до 30 км/ч, что делает его эффективным инструментом для быстрой доставки грузов и выполнения различных задач. Управление и автоматизация системы «Депеша» реализованы с помощью комплекса «Прометей», включающего передовые разработки в сфере робототехники.

В «Ростехе» отмечают, что специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» разработали недорогую и компактную систему, которая, несмотря на простоту, отличается высокой функциональностью. Технологии, используемые в «Депеше», в перспективе могут быть адаптированы для других видов военной техники. Представители корпорации подчёркивают, что программно-аппаратные решения, разработанные для данного изделия возможно внедрить в роботизацию почти любых единиц техники, включая танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки.