Устройство с воздушной системой охлаждения получило массивный радиатор, который вместе с кожухом занимает все четыре слота

MSI представила свою топовую модель GeForce RTX 5090 в версии SUPRIM SOC. Вентиляторы Stormforce с семью лопастями, выполненными в форме драконьих когтей, символизирующих бренд MSI, обеспечивают максимальную эффективность воздушного потока при минимальном уровне шума.

Модель MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM SOC продолжает линейку, начатую с RTX 30 и развитую в RTX 40. Её габариты составляют 359x150x76 мм, а массивная конструкция требует четыре слота для установки. Задняя часть выполнена с большим вырезом для еще одного вентилятора, улучшающего отвод горячего воздуха, а боковая сторона украшена подсветкой RGB с логотипом SUPRIM в ромбовидном стиле.

Встроенная камера оперативно отводит тепло от графического процессора и видеопамяти к основным трубкам для эффективного рассеивания. Квадратные трубки обеспечивают максимальную теплопередачу благодаря испарительной камере, что способствует превосходному охлаждению. Ребра, плотно прилегающие к основным трубкам, снижают турбулентность и повышают эффективность охлаждения. Тщательно спроектированные волнообразные края с ребрами разной высоты улучшают воздушный поток и минимизируют турбулентность. Усиленная пластина с вентиляционными отверстиями и термопрокладками обеспечивает дополнительное охлаждение.

Двойная система BIOS предоставляет возможность выбора между режимами: максимальная производительность для игр и тихий режим с минимальным уровнем шума. Специальное ПО MSI Center позволяет в реальном времени отслеживать, настраивать и оптимизировать устройства MSI.

Данное исполнение наверняка окажется одним из самых дорогих на рынке, однако, компания еще не озвучила цены и даты начала продаж.