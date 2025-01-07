Подразделениям осталось примерно 3 километра, чтобы перекрыть ключевую артерию снабжения ВСУ на данном участке.

Поступают сведения о новом успешном продвижении российской армии на западных рубежах Донбасса. Особенно обнадёживающие новости поступают с Покровского участка. Согласно последним сведениям, российские войска продвинулись в восточном направлении от Покровска, продолжая расширять контроль над прилегающими территориями.

В ходе успешных наступательных операций российские подразделения заняли посёлок Барановка, расположенное примерно в 3 километра от стратегически важной для украинских формирований автодороги Покровск–Константиновка. Украинская сторона активно обороняет этот маршрут, понимая, что его потеря значительно затруднит логистику, переброску резервов и снабжение гарнизонов, особенно в районе Константиновки.

С учётом продвижения российских войск в районе Часов Яра, завершения взятия под контроль Торецка (ранее известного как Дзержинск) и приближения к трассе Покровск-Константиновка, для гарнизона украинской армии в Константиновке наступают, мягко говоря, сложные времена. Российские силы наступают на город практически с трёх сторон, одновременно выполняя текущие задачи, такие как ликвидация остатков украинских сил на северо-западе Торецка. На данный момент под контролем ВСУ в этом населённом пункте остаётся менее 5% территории.