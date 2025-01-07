Модель для китайского рынка имеет то же количество тензорных и CUDA ядер, а также сохранила ту же скорость памяти 28 Гбит/с

Помимо стандартной версии GeForce RTX 5090, NVIDIA представила специальную модификацию «D», предназначенную для китайского рынка. Ожидалось, что NVIDIA GeForce RTX 5090D будет иметь существенные отличия, однако, компания, судя по всему, сохранила прежние характеристики, ограничившись незначительной корректировкой частот или программными ослаблениями.

Графический процессор NVIDIA GeForce RTX 5090D уже появился в ассортименте нескольких производителей, таких как GALAX и Colorful. По техническим параметрам карта оснащена тем же чипом GB202, содержащим 21 760 ядер CUDA. Объём памяти также идентичен RTX 5090 — 32 ГБ GDDR7 с эффективной скоростью 28 Гбит/с, что обеспечивает пропускную способность 1792 ГБ/с. Модель доступна в кастомных версиях, однако, Founders Edition на территории Китая выпускаться не будет.

NVIDIA GeForce RTX 4090D представляет собой первый специализированный вариант видеокарты, созданный для китайского рынка с учетом экспортных ограничений США. Модель получила уменьшенное количество ядер CUDA и Tensor, отсутствие поддержки разгона, а также сниженный уровень TGP, хотя отдельные версии сохраняют полный показатель в 450 Вт. Характеристики графического ядра остаются без изменений, и, судя по всему, остальные ограничения можно будет обойти с помощью модификаций BIOS после начала продаж.

Производители не ограничивают себя в создании уникальных версий. Например, GALAX предлагает модель с функцией 1-Click OC, оснащённую тремя вентиляторами и занимающую 3,5 слота, а Colorful выпускает NVIDIA GeForce RTX 5090D в версиях Neptune и Vulcan. Цена NVIDIA GeForce RTX 5090D будет соответствовать рекомендованной для RTX 5090, но адаптирована для китайского рынка — 1999 долларов, что эквивалентно примерно 14 999 юаням.