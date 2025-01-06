Все модели будут обладать максимальной скоростью 25 км/ч, грузоподъёмностью 120 кг и бескамерными шинами 10x2,5 дюйма

О выходе нового поколения электрических самокатов Xiaomi стало известно несколько месяцев назад, когда информация появилась на сайте TDRA. Ожидается, что серия Xiaomi Electric Scooter 5 будет представлена в ближайшее время, и новая утечка уже раскрыла спецификации и ценовую политику новинок.

Согласно сообщениям на форуме escooter-treff, ссылаясь на финский магазин "Sahkopotkulaudat", компания Xiaomi планирует выпустить Electric Scooter 5, Electric Scooter 5 Pro и Electric Scooter 5 Max. В данном магазине также упоминается ранее неизвестная модель Electric Scooter Elite.

Все три версии Electric Scooter 5 имеют ряд схожих характеристик: максимальная скорость составляет 25 км/ч, запас хода достигает 60 километров, ёмкость аккумулятора равна 477 Вт*ч, максимальная грузоподъёмность составляет 120 килограммов, а также используются бескамерные шины размером 10x2,5 дюйма. При этом базовая модель Scooter 5 имеет мощность всего 350 Вт по сравнению с 400 Вт у моделей Scooter 5 Pro и Scooter 5 Max. Последние две модели также оснащены передней и задней подвеской, в то время как стандартная модель Scooter 5 оснащена только передней подвеской.

Electric Scooter Elite сохраняет максимальную скорость 25 км/ч, грузоподъемность 120 килограммов и бескамерные шины 10x2,5 дюйма, как и другие модели, но предлагает запас хода всего 45 километров из-за меньшей батареи на 360 Вт*ч. Это, конечно, также делает его самым дешевым предложением из всех, с рекомендованной розничной ценой в 437 долларов. Для сравнения, Scooter 5, Scooter 5 Pro и Scooter 5 Max стоят 489, 624 и 728 долларов соответственно. Все четыре модели скутеров, как ожидается, поступят в продажу весной этого года.