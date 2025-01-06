Инсайдер Digital Chat Station раскрыл ключевые технические характеристики нового компактного флагмана

Свежие данные о характеристиках OPPO Find X8 Mini только что стали доступны, и, судя по представленной информации, устройство обещает быть весьма производительным. Поделился данными сведениями инсайдер Digital Chat Station, пользующийся доверием в технологическом сообществе.

Согласно его заявлениям, смартфон будет оснащён процессором MediaTek Dimensity 9400, который также используется в моделях OPPO Find X8 и Find X8 Pro. Этот чип считается одним из самых мощных на сегодняшний день и уже успел зарекомендовать себя с лучшей стороны.

Кроме того, устройство получит 6,31-дюймовый OLED-экран, что делает его более компактным по сравнению с другими моделями линейки. Предполагается, что рамки вокруг дисплея будут минимальными. Инсайдер также сообщил о наличии тройной камеры на задней панели, где основная камера с разрешением 50 МП будет использовать сенсор из серии Sony IMX9. В комплектацию также войдет 50-мегапиксельная перископическая телефотокамера с высоким качеством съёмки.

Согласно информации инсайдера, корпус телефона будет выполнен из комбинации металла и стекла. Кроме того, устройство получит оптический сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран. Хотя он не будет ультразвуковым, судя по предыдущим моделям OPPO с оптическими сканерами, их производительность не вызывает нареканий.