В данном районе работает мощная система РЭБ ВСУ, подавляя большую часть дронов. Спасают БПЛА с оптоволоконным соединением, уничтожающие движущуюся технику

На Курском направлении, по данным российских и украинских источников, формирования ВСУ перешли в наступление. Сообщается о напряжённых боестолкновениях. Накануне данную информацию прокомментировали в Министерстве обороны.

В военном ведомстве заявили, что своей контратакой украинское руководство пытается остановить наступление российской армии. Однако ВСУ в рамках этой операции уже потеряли два танка, машину разграждения и семь бронемашин с личным составом.

По словам военного волонтёра Романа Алехина, ВСУ пытаются атаковать в районе Суджи в направлении Большого Солдатского, задействовав значительное количество техники. Российские силы активно применяют артиллерию, а также авиацию, используя фугасные авиабомбы с моделями управления для уничтожения украинских танков. Украинские формирования активно использует системы РЭБ, что создает сложности с работой дронов. Тем не менее, украинская бронетехника, по словам источника, успешно уничтожается.

В основном а данном районе работают дроны с оптоволоконным соединением, которым не страшны РЭБ. Остальные птички в определенный момент начали падать один за другим, рассказывают участники боевых действий.

Российский военный эксперт Борис Рожин, известный как Colonelcassad, косвенно подтверждает начало активных боевых действий. По его информации, ВСУ предприняли новую попытку масштабного наступления, задействовав значительные силы, и сейчас идут интенсивные бои. Военный обозреватель Юрий Подоляка сообщает, что основные атаки украинских войск сосредоточены севернее трассы Суджа — Курск. Киев концентрирует свои силы в районе Черкасское — Поречное, куда активно перебрасывается пехота на бронированной технике из Суджи. На подступах к Бердину также идут тяжелые боестолкновения. По словам блогера, украинские части наступают с серьёзным напором.

Ранее поступали сведения о том, что командование ВСУ перебрасывает в район Суджи дополнительные подразделения, создавая новый укрепрайон. Хотя информация о возможном наступлении уже была, точное направление удара оставалось неизвестным.