Якобы, это делается в обмен на безопасное передвижение кораблей КНР через Красное море

Согласно сообщениям израильских СМИ, ссылающимся на данные американских разведывательных служб, Пекин предоставляет современное вооружение хуситам в Йемене в обмен на гарантии безопасного прохода своих судов через Красное море. Предполагается, что движение «Ансар Аллах» использует китайские дроны, противокорабельные ракеты и высокоточные боеприпасы.

Однако, если рассмотреть имеющиеся факты, возникают серьёзные сомнения в информации, представленной израильскими журналистами. Прежде всего, стоит отметить, что «Ансар Аллах» получает значительную финансовую и военную помощь от Ирана. Хуситы уже давно используют иранские беспилотники, безэкипажные лодки и ракеты для атак на выбранные ими цели.

Таким образом, версия о китайском вооружении нуждается в проверке и дополнительно подтвержденных данных, учитывая уже известные источники поддержки хуситов со стороны Тегерана. Во-первых, следует отметить, что Иран и Китай поддерживают крепкие связи в сфере военно-технического сотрудничества. Для хуситов не обязательно напрямую обращаться к Китаю, чтобы получить китайское оружие, они могут получать его через своих иранских партнёров.

Что касается прохода китайских судов, по сообщениям израильских источников, йеменское военное формирование пообещало их не трогать, однако, здесь тоже есть разногласия. Лидеры движения «Ансар Аллах» неоднократно подчеркивали, что проблемы возникнут только для тех, кто взаимодействует с Израилем. Остальные, включая не только китайцев, могут рассчитывать на безопасность морских перевозок.

На данный момент с Китая не поступало официальных комментариев относительно этих обвинений. Однако, ранее правительство КНР многократно заявляло о своем стремлении придерживаться нейтральной позиции на Ближнем Востоке.