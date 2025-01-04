Компании планируют включить набор инструкций SME в Snapdragon 8 Elite Gen 2 и Dimensity 9500

Ранее сообщалось, что процессор M4 от Apple, основанный на архитектуре ARMv9, также включает в себя Scalable Matrix Extension — набор команд, позволяющий чипу с большей эффективностью обрабатывать задачи, требующие высокой производительности. Это и объясняет его превосходные результаты в тестах одноядерной и многоядерной производительности в Geekbench 6. Qualcomm и MediaTek могли упустить шанс включения данных инструкций с релизами актуальных процессоров , однако, источник Digital Chat Station сообщает, что выход Snapdragon 8 Elite Gen 2 и Dimensity 9500 принесет весомые улучшения.

По информации источника, оба решения будут выпускаться на 3-нм техпроцессе TSMC «N3P». Qualcomm эксклюзивно разместила все заказы на Snapdragon 8 Elite Gen 2 у тайваньского гиганта TSMC для его усовершенствованной 3-нм технологии, в то время как Samsung не смогла воспользоваться возможностью. Кроме того, ходят слухи, что оба чипа будут функционировать на повышенных тактовых частотах, где производительные ядра Dimensity 9500 функционируют на 4,00 ГГц, а Snapdragon 8 Elite Gen 2 достигли отметки 5,00 ГГц.

Если следовать последним слухам, Apple может начать испытывать беспокойство. Информатор сообщает, что процессоры Snapdragon 8 Elite Gen 2 и Dimensity 9500 способны набирать 4000 баллов в одноядерных тестах Geekbench 6, что превышает результаты чипа Apple M4. Тем не менее, сейчас слишком рано делать выводы о реальной производительности этих процессоров в коммерческих смартфонах.