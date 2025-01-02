Компания обещает, что в 2025 году фанаты бренда увидят несколько новых продуктов

HONOR, судя по всему, завершила ещё один успешный год. По словам генерального директора компании Чжао Мина, в декабре 2024 года глобальные продажи бренда увеличились более чем на 50%. Прогнозируется, что в 2025 году прибыль компании достигнет рекордных показателей. Уже в середине 2023 года HONOR продемонстрировал впечатляющий рост: 400% в Европе, 700% в Латинской Америке и 500% на Ближнем Востоке и в Африке.

С тех пор компания продолжает уверенно развиваться. В феврале прошлого года был представлен трёхлетний стратегический план, направленный на существенное увеличение доли HONOR на мировом рынке. На данный момент всё идёт в соответствии с намеченными целями. Особого внимания заслуживает модель HONOR Magic V3, которая стала настоящим хитом 2024 года. В своём выступлении Чжао Мин также отметил достижения компании в области искусственного интеллекта и производства ноутбуков. HONOR готовит для своих фанатов ещё один увлекательный год. В конце этого месяца на мировой рынок выйдут флагманские модели Magic7 и Magic7 Pro, а также устройство, созданное в сотрудничестве с Porsche Design.

Позже в этом году ожидается анонс HONOR Magic V4 или V5, который, вероятно, привлечёт внимание. Учитывая, что цифра 4 в Китае считается неудачной, возможно, устройство получит название Magic V5. Кроме того, на выставке IFA 2025 в Берлине компания может представить свой первый складной смартфон с тремя панелями, хотя точной информации пока нет. Также HONOR, как сообщается, разрабатывает своё первое смарт-кольцо, релиз которого планировался на 2024 год, но был отложен.