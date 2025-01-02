Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
В декабре продажи HONOR выросли более чем на 50%
Компания обещает, что в 2025 году фанаты бренда увидят несколько новых продуктов

 HONOR, судя по всему, завершила ещё один успешный год. По словам генерального директора компании Чжао Мина, в декабре 2024 года глобальные продажи бренда увеличились более чем на 50%. Прогнозируется, что в 2025 году прибыль компании достигнет рекордных показателей. Уже в середине 2023 года HONOR продемонстрировал впечатляющий рост: 400% в Европе, 700% в Латинской Америке и 500% на Ближнем Востоке и в Африке.

 С тех пор компания продолжает уверенно развиваться. В феврале прошлого года был представлен трёхлетний стратегический план, направленный на существенное увеличение доли HONOR на мировом рынке. На данный момент всё идёт в соответствии с намеченными целями. Особого внимания заслуживает модель HONOR Magic V3, которая стала настоящим хитом 2024 года. В своём выступлении Чжао Мин также отметил достижения компании в области искусственного интеллекта и производства ноутбуков. HONOR готовит для своих фанатов ещё один увлекательный год. В конце этого месяца на мировой рынок выйдут флагманские модели Magic7 и Magic7 Pro, а также устройство, созданное в сотрудничестве с Porsche Design.

Позже в этом году ожидается анонс HONOR Magic V4 или V5, который, вероятно, привлечёт внимание. Учитывая, что цифра 4 в Китае считается неудачной, возможно, устройство получит название Magic V5. Кроме того, на выставке IFA 2025 в Берлине компания может представить свой первый складной смартфон с тремя панелями, хотя точной информации пока нет. Также HONOR, как сообщается, разрабатывает своё первое смарт-кольцо, релиз которого планировался на 2024 год, но был отложен.

#смартфоны #технологии #гаджеты #honor #рынок
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Раскрыты стоимость и технические характеристики Galaxy A56
+
Украина начала поставки электроэнергии в Молдавию
3
Раскрыты полные характеристики камеры Samsung Galaxy S25 Ultra
+
Reuters рассказали о последствиях для Европы после прекращения поставок газа из России
9
Молдавская ГРЭС перешла с газа на уголь и перестала поставлять электроэнергию в Молдавию
10
Nvidia и Qualcomm могут перейти на 2-нм техпроцесс в Samsung из-за высокой стоимости продукции TSMC
3
MWM: Передача танков Abrams M1 подорвала репутацию американского танкопрома
2
Xiaomi 16 может получить перископический телевик и процессор Snapdragon 8 Elite 2
+
Мобильная RTX 5060 в сравнении с RTX 4060 показала на 21% более высокий результат в 3DMark Time Spy
+
Производитель дронов Baykar купил разорившуюся итальянскую фирму Piaggio Aerospace
+
Посол России в Афинах рассказал, почему Греция не может поставить Украине ЗРК С-300
1
Названы объëмы продаж флагманских смартфонов пяти китайских производителей в 2024 году
+
Xiaomi представила новую механическую клавиатуру MK71 Pro
+
POCO X7 Pro «Iron Man Edition» появится в продаже 9 января
+
Появилось изображение смартфона Vivo X200 Ultra на Snapdragon 8 Elite
1
Rockstar Games выпустила трейлер GTA 6 в высоком разрешении
3
Poco X7 Pro на Dimensity 8400-Ultra набрал в AnTuTu 1,7 млн баллов
1
Chevrolet добавляет мощности и пространства в Traverse 2025
+
GeForce RTX 5080 начнет появляться на полках магазинов с 21 января
6
Micron увеличит производство чипов в США благодаря инвестициям в размере $2,17 млрд
+

Популярные статьи

"Ларго Винч: Гнев прошлого", "Конклав", "Ограбление по-аризонски": краткий обзор фильмов
4
Самые важные криптовалютные тенденции в 2025 году: стейблкоины, облигации, DeFi и многое другое
2
"Wayfinder" - краткий обзор релизной версии игры
+

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
23:30
петушиться это твое,зачем нам знать про твое место под шконкой,швайнехунде хохловское.
СМИ: РФ потеряет около 5 млрд евро в год после прекращения транзита газа в Европу через Украину
Дмитрий С.
23:29
Не петушись. НГ плохо справил что ли?
СМИ: РФ потеряет около 5 млрд евро в год после прекращения транзита газа в Европу через Украину
Дмитрий С.
23:26
Российские братушки как всегда выручили.
Молдавская ГРЭС перешла с газа на уголь и перестала поставлять электроэнергию в Молдавию
zoxa
23:23
а ксати - да!!! хохлы ничего ж не делали, как я понял) газпром объявлял где-то, что в Киев новые контракты направил, хотябы? и даже если отправил! хохлы ж ничего не делали... они просто не подписали.....
Промышленные предприятия Приднестровья приостановили работу из-за дефицита газа
Nvidia&Intel Hater
23:23
ты снова здесь полоумный ???опять швайнехунд пробрался в чат.
СМИ: РФ потеряет около 5 млрд евро в год после прекращения транзита газа в Европу через Украину
Дмитрий С.
23:23
Русские своих не бросают, но вычеркивают из своих, когда те перестают платить.
Промышленные предприятия Приднестровья приостановили работу из-за дефицита газа
Dani Stavin
23:22
Они ничего не могут создавать.Только запрещать и уничтожать..Что говорить если запретили слово "Мир" Зато закидали медалями Адама Кадырова....Что происходит в России..Агония?
Адам Делимханов заявил, что в Чечне планируют приравнять нелегальных майнеров к террористам
Дмитрий С.
23:20
Вонючие бандеровцы это РФ получается, так как газ прекратил поступать с российской стороны "Газпром" завершил подачу газа для транзита через Украину https://www.interfax.ru/world/1001438
Промышленные предприятия Приднестровья приостановили работу из-за дефицита газа
Dmitry Mitry
23:20
Ничего она не потеряет, просто Европа будет покупать сжиженный российский газ в три раза дороже трубопроводного. Спрос на нефть и газ равен добыче, поэтому как ни крути, его купят. Не одни, так другие...
СМИ: РФ потеряет около 5 млрд евро в год после прекращения транзита газа в Европу через Украину
Дмитрий С.
23:18
Российская армия использует оснащенный в стиле «Безумный Макс» автомобиль для борьбы с дронами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем