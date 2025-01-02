Причём сделать это нужно будет на максимальном уровне сложности. Вероятно, далеко не каждый сможет доказать, что он не робот

Гильермо Раух, глава компании Vercel, специализирующейся на облачных технологиях, применил ИИ-инструмент Generative UI для разработки необычной CAPTCHA. Вместо стандартных задач она предлагает игрокам уничтожить демонов в культовой игре Doom.

Суть идеи заключается в следующем: пользователь оказывается на карте Doom, где ему необходимо устранить трёх противников, чтобы пройти проверку. Для усиления азарта используется версия игры в классическом стиле — без управления мышью и с уровнем сложности, установленным на Nightmare, максимально жёстком режиме.

Для опытных игроков это не составило бы труда, однако, не факт, что эта задача по плечу абсолютно каждому. Пользователи Hacker News (через TechCrunch) отреагировали на это неоднозначно. Раух не первый, кто применил подобный подход. В 2021 году аналогичное решение использовали в Camps Orteza, где нужно было убить четырёх демонов для продвижения, но это было гораздо проще и не напоминало настоящую карту из Doom.

Всё же такой подход куда веселее, чем отмечать на картинках мотоциклы, автобусы или пожарные гидранты. Однако, и времени такой способ будет занимать гораздо больше, чем многие предполагают. Причём не факт, что пройти проверку удастся с первого раза.