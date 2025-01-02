Если ранее он составлял порядка 32 тысяч рублей, с 1 января он вырос до отметки в 667 тысяч рублей

В России произошло второе повышение утилизационного сбора в рамках запланированной стратегии его индексации. На этот раз особенно значительное удорожание коснулось электрических автомобилей. В октябре ставки не изменялись, но с начала нового года они увеличились в 20,4 раза. Между тем, на автомобилях с ДВС больше всего подорожал утилизационный сбор для машин с объёмом двигателя свыше 3,5 литра.

Ранее утилизационный сбор для новых электромобилей составлял 32 600 рублей и теперь стал 667 400 рублей. Для автомобилей с ДВС в категории с двигателями объемом от 1,0 до 2,0 литра размер сбора вырос на 111 200 рублей, достигнув также 667 400 рублей.

Самое умеренное увеличение произошло для маломощных транспортных средств: для машин с моторами менее 1,0 литра сбор поднялся на 30 тысяч рублей и составил 180 200 рублей. В то время как для автомобилей с двигателями свыше 3,5 литра прибавка составила 457 тысяч рублей, доведя сумму до 2 742 200 рублей.

Стратегия повышения утильсбора разработана до 2030 года, предполагая ежегодное увеличение ставок с 10% до 20% каждое 1 января. Как сообщается, если в 2024 году поступления от этого платежа в бюджет достигнут примерно 1 триллиона рублей, то в 2025 году они вырастут как минимум вдвое. Увеличение утильсбора в прошлом году обосновывалось необходимостью защитить внутренний автопром и стимулировать зарубежных производителей к более глубокой локализации их производства.

В конце декабря, перед ожидаемым повышением, эксперты в отрасли предсказали увеличение цен на новые автомобили уже в начале 2025 года. Кроме того, аналитики считают, что российский авторынок столкнётся с замедлением — продажи автомобилей могут снизиться на 15%.