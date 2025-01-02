Прогнозы экспертов касательно операционной прибыли снизились примерно на 35%

Согласно информации из The Chosun Daily, операционная прибыль Samsung в 2025 году достигнет 30 млрд долларов. Этот показатель ниже того, что был сделан ранее в августе 2024 года — около 47,7 млрд долларов. На фоне растущего спроса на компоненты, связанные с искусственным интеллектом, Samsung уступает позиции конкурентам. В отчёте подчеркивается, что южнокорейский гигант должен добиться значимых достижений в области HBM-памяти, так как его рыночную долю постепенно захватывает местный конкурент SK Hynix.

Помимо этого, компания испытывает серьёзное давление со стороны китайских производителей, которые активно насыщают рынок более дешёвыми аналогами DRAM. Когда речь заходит о конкуренции в сфере искусственного интеллекта, Samsung сталкивается с трудностями, несмотря на то, что ситуация не выглядит катастрофической. Компания испытывает проблемы с выпуском годных чипов по технологии 3 нм GAA и отказом от сотрудничества с Qualcomm. Последняя, как сообщается, планирует заказать у TSMC эксклюзивное массовое производство Snapdragon 8 Elite Gen 2 с использованием 3-нм процесса «N3P». Кроме того, Samsung может столкнуться с внешними вызовами, которые способны вынудить её повысить цены на свою продукцию.

С повторным избранием Дональда Трампа на пост президента США его тарифная политика может привести к удорожанию микросхем памяти Samsung. Это, в свою очередь, способно снизить спрос на смартфоны и другие устройства, использующие кремниевые компоненты компании. По слухам, годовой план поставок телефонов Samsung на 2025 год установлен на уровне 229,4 млн единиц, что на 8 млн меньше предыдущей оценки в 239 млн. В целом, перспективы выглядят неутешительно. Если Samsung не определит чётких шагов на ближайшие 12 месяцев, её операционная прибыль может значительно сократиться.