Старшая модель Poco X7 Pro уже выйдет в 350 долларов

Xiaomi недавно подтвердила официальную дату выхода линейки Poco X7. Эта новая серия представит два смартфона среднего класса, и стандартная модель будет переименованной версией Redmi Note 14 Pro, в то время как X7 Pro, по всей видимости, станет ребрендингом Redmi Turbo 4.

Теперь компания обнародовала ценовой диапазон Xiaomi Poco X7 Pro, и, как и ожидалось, этот ребрендинг Redmi Turbo 4 будет доступным по цене. Согласно информации от Xiaomi, аппарат на базе Dimensity 8400 будет стоить примерно 350 долларов.

С последним раундом тизеров производитель также заявил, что смартфон будет укомплектован аккумулятором на 6550 мАч, идентичным тому, который используется в Redmi Turbo 4.

Среди других ожидаемых характеристик Poco X7 Pro – основная камера на 50 мегапикселей на задней панели, HyperOS 2.0, память UFS 4.0 и поддержка быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Что касается обычного Poco X7, так как версия Pro ориентирована на доступный ценовой сегмент, его стоимость может составить примерно 300 долларов.

Благоприятная иновость заключается в том, что осталось совсем немного времени, чтобы узнать стартовую цену для этих двух моделей Poco. Запуск запланирован всего через неделю.